Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày

Ngày 28/3, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày (28/3-1/4).

Đây cũng là lần đầu tiên tàu hải quân hai nước thực hiện các chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm khi trước đó tàu 016 - Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam sang Australia tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cập cảng Tiên Sa (Ảnh: A Núi).

Theo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, sự kiện diễn ra khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, cho thấy mức độ tin cậy và gắn kết ngày càng cao trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao, hoạt động cộng đồng, tham quan các danh thắng địa phương.

Đại tá Alana Burkitt CSC, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước được thiết lập từ năm 1999 và không ngừng phát triển về quy mô, chiều sâu.

HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, lượng giãn nước hơn 3.500 tấn, dài 118m. Tàu có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống ngầm, tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát.