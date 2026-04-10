Tàu cá đang neo đậu gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội

Sáng 10/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện quản lý cảng cá Quần Vinh (xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) cho biết, chiều tối 9/4, một vụ hỏa hoạn tàu đánh bắt cá của ngư dân đã xảy ra gần khu vực neo đậu của cảng.

Thời điểm trên, tàu cá mang biển hiệu NĐ 93102 (chiều dài khoảng 18m), neo đậu gần khu vực cảng cá cùng với nhiều tàu khác. Lúc này, cảng cá có nhiều tàu ra vào bốc hàng.

Tàu cá của ngư dân Ninh Bình bốc cháy dữ dội (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Bất ngờ, ngọn lửa bùng phát tại khu vực ca bin tàu 93102. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra nhiều khu vực khác rồi bùng phát mạnh. Nhiều người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng cắt đứt dây các tàu cá đậu bên cạnh để không cho ngọn lửa cháy lan sang.

Ngư dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng thực hiện công tác cứu hỏa. Tuy nhiên, do lửa bùng phát dữ dội, cháy khu vực chứa nhiên liệu, tàu đậu xa bờ nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trên tàu đã bị thiêu rụi thành than.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.