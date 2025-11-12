Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực khoa giáo

Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp xã trên phạm vi toàn quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai một cách sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

Đồng thời, góp phần tăng cường sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo trong toàn hệ thống chính trị, theo ông Quyết.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Toàn Thắng).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau Đại hội XIII của Đảng, lĩnh vực khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng góp phần trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, ông Quyết đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và vai trò chiến lược của công tác khoa giáo.

Đồng thời, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về khoa giáo đã được xác định trong các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, ông Quyết cho rằng cần tăng cường năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác khoa giáo. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng, bảo đảm công tác tham mưu đi trước mở đường, sát với thực tiễn và có tầm nhìn, hiệu quả cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh cần đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác khoa giáo theo hướng hiện đại, thiết thực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác khoa giáo; nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đường lối của Đảng, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân.

Ông Quyết đồng thời yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phối hợp giữa tuyên giáo, dân vận, khoa giáo và các ban, bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, đưa văn hóa, con người, giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong từng gia đình, từng nhà trường, cộng đồng, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trong lĩnh vực khoa giáo, theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ khoa giáo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Cán bộ khoa giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng và năng lực chuyên môn sâu, tầm nhìn chiến lược, phong cách khoa học, nhân văn.

Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày báo cáo (Ảnh: Toàn Thắng).

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo chuyên đề: "Yêu cầu đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng tình hình mới".

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo chuyên đề: "Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; triển khai nghị quyết số 71- NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển giáo dục và đào tạo; những nhiệm vụ của địa phương trong tham mưu thực hiện Nghị quyết quan trọng này".

Lãnh đạo Bộ Y tế trình bày báo cáo chuyên đề: "Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển y tế cơ sở thời gian qua; những nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".