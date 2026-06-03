Tài xế vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 38 hành khách

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với một tài xế xe khách vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Khoảng 14h cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường ĐT.695 đoạn qua xã Ea Hiao (Đắk Lắk), Tổ CSGT địa bàn Ea H'Leo (Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) yêu cầu dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 37B-022.xx.

Phương tiện do tài xế T.H.C. (40 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở 38 khách và lưu thông theo tuyến Bình Dương - Nghệ An.

Nam tài xế xe khách được phát hiện vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Phúc Nguyễn).

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế C. ở mức 0,230mg/l khí thở.

Sau khi xe khách bị cảnh sát tạm giữ, 38 hành khách đã được bố trí phương tiện khác để tiếp tục di chuyển theo hành trình.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với hành vi trên, tài xế C. sẽ bị xử phạt 18-20 triệu đồng và bị trừ10 điểm trên giấy phép lái xe.