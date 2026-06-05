Tài xế lái Porsche "biểu diễn" drift gây náo loạn khu Sala ở TPHCM

Ngày 5/6, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô hiệu Porsche thực hiện nhiều pha drift trên đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị Sala (phường An Khánh, TPHCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng phương tiện qua lại. Tài xế điều khiển xe liên tục thực hiện các động tác drift, quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường với tiếng động cơ gầm rú.

Tài xế lái Porsche "biểu diễn" drift gây náo loạn khu đô thị Sala (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khoảng 4 vòng xoay liên tiếp, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được một người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường An Khánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện để mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.