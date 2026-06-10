Tài xế chở hàng cồng kềnh khiến người đi xe máy bị ngã xuống đường

Khoảng 11h22 ngày 9/6, một nam tài xế điều khiển xe máy chở theo hàng hóa cồng kềnh phía sau xe, di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (TP Hà Nội). Khi xe này di chuyển tới đoạn trước số nhà 627 Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với một xe máy khác đang đi cùng chiều.

Hình ảnh lái xe máy chở hàng cồng kềnh gây ra vụ va chạm giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ tai nạn xảy ra là do hàng hóa cồng kềnh phía sau chiếc xe máy của nam tài xế đã va vào tay lái của một người phụ nữ điều khiển xe máy đi phía sau. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường, đúng lúc một chiếc taxi BKS 29H-947.xx đi tới, do quá bất ngờ, không xử lý kịp nên ô tô đã đâm vào người phụ nữ.

Sau cú va chạm, nữ nạn nhân nằm bất tỉnh phía trước đầu ô tô taxi (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, vụ va chạm khiến người phụ nữ bị xây xát, xe máy và taxi bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc.