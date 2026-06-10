Dính "cồn" kịch khung, ông bố trẻ ở Hà Nội vẫn lái xe chở vợ và 2 con nhỏ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 9/6, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Chỉ trong khoảng 30 phút làm việc, tổ CSGT đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

Đơn cử lúc 21h, CSGT phát hiện một nam tài xế điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ bế theo 2 trẻ nhỏ ngồi phía sau xe, nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt CSGT, danh tính người đàn ông được làm rõ là anh Đ.X.T. (34 tuổi, trú tại Hà Nội). Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh này vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung là 0,414mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, anh T. cho biết buổi tối cùng ngày anh đưa vợ và 2 con nhỏ đi dự sinh nhật con của chị gái. Do chủ quan nghĩ nhà gần nên sau khi sử dụng rượu bia, anh này đã tự lái xe chở vợ con về nhà.

Anh T. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Nam tài xế cũng bị cảnh sát tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện anh B.V.K. (35 tuổi) điều khiển xe máy và vi phạm nồng độ cồn ở mức rất "khủng" là 1,174mg/lít khí thở (cao gần gấp 3 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn).

"Hôm nay tôi có uống bia với bạn. Do không làm chủ được bản thân nên tôi uống có hơi nhiều, mong các đồng chí thông cảm", anh K. nói nhưng CSGT cương quyết xử lý theo quy định với mức phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tiếp đó, lúc 22h, tổ công tác phát hiện anh T.V.H. (34 tuổi, quê Thanh Hóa), điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,732mg/lít khí thở. Đây cũng là mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn. Tại chốt CSGT, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và đồng ý nộp phạt theo quy định.

Đại úy Long Thanh Hùng, tổ trưởng tổ công tác cho biết, hành vi sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

"Đáng chú ý, có những bậc cha mẹ chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian, không để ý tới an toàn, sức khỏe của chính con em mình mà sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đưa con em của họ về nhà. Đây là những hành vi cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm", vị Đại úy CSGT nhấn mạnh.

Cũng theo Đại úy Long Thanh Hùng, trong thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 6 sẽ tiếp tục tuần tra khép kín, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn trong nhiều khung giờ, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường do đơn vị quản lý. Qua đó xây dựng ý thức, tạo thói quen cho người tham gia giao thông - "đã uống rượu bia là không lái xe".