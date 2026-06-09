Lái xe khách vượt ẩu trên đường bị người dân ghi lại gửi cảnh sát

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã vào cuộc xử lý một tài xế xe khách có hành vi vượt xe nguy hiểm trên tuyến quốc lộ 27.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 5/6, xe khách mang biển kiểm soát 49B-016.xx do tài xế N.A.T. (43 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã Dray Bhăng (Đắk Lắk).

Xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Quá trình lưu thông, xe khách đã lấn sang làn đường bên trái để vượt xe ben cùng chiều phía trước. Thời điểm này, có ô tô di chuyển hướng ngược lại nên suýt xảy ra va chạm trực diện.

Với hành vi vượt xe nguy hiểm của tài xế xe khách, người dân đã gửi clip từ camera hành trình về Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk để phản ánh.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh và mời tài xế T. đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Với lỗi vượt xe không đúng quy định, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức xử phạt 5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh, clip từ camera hành trình về các hành vi vi phạm giao thông để cơ quan chức năng xử lý, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến đường.