Sẽ tổ chức nhiều cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về phòng chống rửa tiền

Ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nêu rõ nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm với Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) tại buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ ngày 24/8.

Theo ông Đạt, cuộc thanh tra này phải bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị ngày 24/8 (Ảnh: TTCP).

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt cũng yêu cầu các Cục (Cục V, VI, VII, IX và XI) căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công theo dõi, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027.

Trong đó, mỗi Cục nghiên cứu, đề xuất ít nhất một cuộc thanh tra có nội dung về phòng, chống rửa tiền bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nguy cơ rủi ro của từng lĩnh vực.

Đồng thời, ông Đạt nhấn mạnh việc đưa nội dung phòng, chống rửa tiền vào kế hoạch thanh tra cần được thực hiện chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện các cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Báo cáo tại hội nghị, ông Diêm Đăng Việt, Phó Cục trưởng Cục VI - Tổ trưởng Tổ giúp việc phòng, chống rửa tiền của Thanh tra Chính phủ - cho biết Việt Nam là thành viên thứ 34 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) từ năm 2007 và có nghĩa vụ thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đây là những yêu cầu gắn chặt với việc hoàn thiện pháp luật, tăng cường thực thi, tham gia đánh giá đa phương và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Việt Nam đã trải qua hai vòng đánh giá đa phương của APG vào các năm 2009 và 2019. Đến tháng 5 năm nay, Việt Nam còn 14/17 hành động cần tiếp tục thực hiện. Lộ trình dự kiến Việt Nam sẽ được đánh giá đa phương lần thứ 3 vào năm 2028.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu mỗi Cục nghiên cứu, đề xuất ít nhất một cuộc thanh tra có nội dung về phòng, chống rửa tiền (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Ông Việt nói những con số đó cho thấy yêu cầu nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn gắn trực tiếp với uy tín, lợi ích quốc gia và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế của Việt Nam.

Ngày 26/6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-TTg kèm theo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thanh tra Chính phủ cùng một số bộ, ngành được giao đồng chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở rủi ro về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố áp dụng đối với các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý.

Theo phân công, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra đối với các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của những bộ, ngành không còn tổ chức thanh tra. Trong đó có các lĩnh vực như bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược; kinh doanh bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; công chứng, hành nghề luật sư và trò chơi điện tử trên mạng.

Ông Việt thông tin, Thanh tra Chính phủ đã chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động thanh tra về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tại buổi làm việc, đại diện các Cục, Vụ thuộc Thanh tra Chính phủ đều khẳng định sự quyết liệt vào cuộc triển khai các cuộc thanh tra liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới.