Sắp hợp long cầu dây văng cao nhất Việt Nam trên tuyến Bến Lức - Long Thành

Cầu Phước Khánh, một trong những hạng mục phức tạp nhất của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để hợp long vào cuối tháng 6, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực phía Nam.

Theo thông tin từ ban quản lý dự án, cầu Phước Khánh đã đạt khoảng 95% tổng khối lượng thi công. Đây là gói thầu J3-1 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu, nối liền xã Bình Khánh (TPHCM) với xã Đại Phước (Đồng Nai). Cầu có tổng chiều dài 3.186m, rộng gần 22m, với nhịp chính dài 300m và đặc biệt nổi bật với tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam, lên đến 55m, quy mô 4 làn xe.

Ông Lê Văn Khánh, tư vấn giám sát dự án cầu Phước Khánh, chia sẻ với Dân trí, công trình đã được tái khởi động từ tháng 5/2025 sau một thời gian dài đình trệ. Kể từ đó, các đơn vị thi công đã tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 7 tới.

Hiện tại, nhà thầu đã hoàn tất lắp đặt bó cáp thứ 13/14 tại trụ P16 và bó cáp thứ 12/14 tại trụ P15 của nhịp chính. Chỉ còn hai dây văng cuối cùng tại trụ P15 sẽ được hoàn thành trước khi tiến hành hợp long cầu chính trong tháng 6.

Tiến độ đúc hẫng cầu chính cũng được duy trì ổn định, với khoảng 8 ngày hoàn thành một đốt dầm (dài khoảng 5m), đúng cam kết với chủ đầu tư. Toàn bộ cầu gồm 27 đốt và một đốt hợp long.

Sau khi hợp long vào tháng 6, các hạng mục hoàn thiện như lan can, thảm bê tông nhựa và hệ thống chiếu sáng sẽ được triển khai ngay trong tháng 7. Dự kiến, toàn bộ mặt cầu sẽ hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 9.

Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu đã tổ chức thi công liên tục theo mô hình "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm. Tại mỗi trụ chính P15 và P16, ban ngày có khoảng 80-85 kỹ sư và công nhân làm việc, ban đêm duy trì từ 40-50 người.

Đội ngũ tư vấn giám sát cũng túc trực 24/24 tại công trường để kiểm soát chất lượng và nghiệm thu trực tiếp từng hạng mục.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt với nắng nóng kéo dài xen kẽ các cơn mưa đầu mùa đã gây nhiều khó khăn, các đơn vị thi công đã chủ động điều phối nhân lực và điều chỉnh phương án để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Cuối tháng 6 này, hai nhịp cầu chính sẽ được nối với nhau, chính thức hợp long cây cầu có tĩnh không cao hàng đầu Việt Nam (55m).

Theo báo cáo của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cầu Phước Khánh (gói thầu J3-1) sẽ là hạng mục cuối cùng được hoàn thiện trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cầu Phước Khánh được xem là "nút thắt" cuối cùng trên tuyến cao tốc này. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp khu vực miền Tây với sân bay Long Thành mà không phải đi xuyên qua trung tâm TPHCM, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô cũng như các cửa ngõ phía Đông và phía Nam thành phố.

Cầu Phước Khánh là nút thắt cuối cùng trên trục cao tốc Bắc - Nam qua TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).