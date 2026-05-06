Vành đai 3 TPHCM trước nguy cơ chậm về đích vì thiếu bê tông nhựa

Sau nhiều ngày dừng thi công vì thiếu hụt nguồn bê tông nhựa, từ đầu tháng 5, công trường Vành đai 3 phía Đông có dấu hiệu thi công trở lại.

Theo ghi nhận, trên tuyến cầu cạn dài 14,7km, những "khoảng trắng" cuối cùng đang được thảm bê tông nhựa. Nhịp độ công trường được khôi phục trở lại so với cảnh đìu hiu giữa tháng 4.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, bằng rất nhiều nỗ lực, đơn vị vừa đưa thêm được khoảng 1.000 tấn bê tông nhựa về công trường. Đây là nguồn vật liệu quý giá để khôi phục hoạt động thi công.

Theo chia sẻ, việc đặt mua bê tông nhựa vào thời điểm này khiến nhà thầu phải chịu lỗ thêm hàng trăm triệu. Bê tông nhựa vừa khan hiếm, vừa đắt đỏ do giá dầu biến động.

Các công nhân cho biết, thời tiết nắng nóng ở TPHCM kèm theo hơi nóng từ bê tông nhựa khiến việc thi công rất vất vả. Tuy nhiên, họ đang dồn sức, tranh thủ ngày nắng để thi công trước khi mùa mưa tới.

Bê tông nhựa (asphalt) là vật liệu chủ đạo trong thi công mặt đường nhờ tính linh hoạt, khả năng chịu tải và dễ bảo trì. Tuy nhiên, do thành phần nhựa đường có nguồn gốc từ dầu mỏ, giá của loại vật liệu này biến động rất nhạy theo giá dầu, kéo theo rủi ro về chi phí và tiến độ.

Theo đại diện chủ đầu tư, lượng bê tông nhựa vừa được huy động thêm về công trường cũng chỉ đủ để nhà thầu hoàn tất thảm lớp 1 của 14,7km cầu cạn. Các đơn vị vẫn đang tiếp tục xoay xở, tìm nguồn vật liệu để thảm tiếp lớp 2 (lớp hoàn thiện).

Ở bên dưới cầu cạn, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước và đường song hành của tuyến vành đai 3.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, dự án Vành đai 3 đoạn qua Đồng Nai và Tây Ninh đều đảm bảo mục tiêu về đích trước ngày 30/6. Trong khi đó, đoạn qua TPHCM nhiều khả năng không đạt được tiến độ trên. Chủ đầu tư nhận định nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6 là rất khó đảm bảo do tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu và nhiều đoạn cần xử lý nền đất yếu.

Đoạn Vành đai 3 phía Đông TPHCM dài 14,7km, từ nút giao Tân Vạn đến cầu Nhơn Trạch, được đặt mục tiêu về đích vào 30/6.