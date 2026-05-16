Sẵn sàng thông xe 16km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nối Đồng Nai với TPHCM

Các nhà thầu đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua thành phố Đồng Nai, với mục tiêu thông xe hơn 16km trước ngày 19/5. Sự kiện này sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm Đồng Nai và Vũng Tàu.

Theo thông tin từ UBND thành phố Đồng Nai, việc thông xe đoạn cao tốc này sẽ giúp đồng bộ hóa toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đô thị trung tâm Đồng Nai với trung tâm kinh tế biển Vũng Tàu và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (TPHCM).

Dự án Thành phần 1, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai quản lý, đi qua các phường Phước Tân, Tam Phước, Long Thành và xã Bình An. Nút giao Võ Nguyên Giáp tại phường Phước Tân là điểm khởi đầu của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thiết kế với quy mô 4-6 làn xe, vận tốc tối đa 100km/h. Trong giai đoạn đầu khai thác, tốc độ tối đa sẽ là 80km/h, đảm bảo an toàn và khả năng lưu thông thông suốt với làn dừng khẩn cấp liền mạch.

Bên cạnh tuyến chính, chủ đầu tư cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống đường gom dân sinh, hàng rào bảo vệ và các mái ta luy chống sạt lở.

Đoạn cao tốc qua thành phố Đồng Nai có mật độ dân cư đông đúc, do đó dự án được trang bị nhiều hầm chui và cầu vượt dân sinh để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân.

Toàn bộ tuyến chính của Dự án Thành phần 1 đã được thảm nhựa phẳng, rộng và êm ái. Các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hộ lan và hệ thống biển báo cũng đã cơ bản hoàn thiện.

Dự kiến, các hạng mục phụ trợ an toàn giao thông sẽ hoàn tất trước ngày 18/5, với khoảng 80% khối lượng công việc đã được thực hiện.

Đặc biệt, tại Dự án Thành phần 1, chủ đầu tư đã lắp đặt 4,7km tường chống ồn cao 4,05m, sử dụng vật liệu hấp thụ âm, nhằm giảm thiểu tác động tiếng ồn đến các khu dân cư và cơ sở tôn giáo dọc tuyến.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như lắp biển báo, bảng hướng dẫn, tôn hộ lan, dải phân cách, lưới chống chói, sơn vạch kẻ đường và các hạng mục phụ trợ khác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối các tuyến đường huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến đường T1, T2 vào sân bay Long Thành, và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi 16km còn lại được thông xe, thời gian di chuyển từ trung tâm Đồng Nai về Vũng Tàu sẽ rút ngắn chỉ còn 1 giờ.

Toàn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 54km, đi qua địa bàn Đồng Nai và TPHCM, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Thành phần 1 dài 16km, Dự án Thành phần 2 dài 18km cùng đi qua địa bàn Đồng Nai, và Dự án Thành phần 3 dài gần 20km đi qua địa bàn TPHCM.

Trước đó, vào ngày 29/4, 37km của Dự án Thành phần 1 và Dự án Thành phần 2 đã được thông xe, đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM Long Thành (phường Long Thành, Đồng Nai) đến nút giao quốc lộ 56 (phường Tam Long, TPHCM).

Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (Đồ họa: An Huy).