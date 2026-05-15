Cung đường trong rừng thông ở Lâm Đồng sạt trượt, nứt gãy như động đất

Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 11/2025, một số vị trí taluy âm tuyến đường Biduop, đoạn thuộc phường Langbiang - Đà Lạt và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở quy mô lớn.

Đường Bidoup ở Lâm Đồng sạt lở, nứt gãy như động đất (Video: Minh Hậu).

Theo ghi nhận, điểm sạt trượt taluy âm đường Biduop, đoạn thuộc phường Langbiang - Đà Lạt kéo dài gần 30m. Tại đây, nền đất bị đứt gãy, nền đường bị sụt lún sâu hơn 1,5m.

Điểm sạt trượt kéo dài, ăn sâu vào lòng đường buộc cơ quan chức năng căng dây phong tỏa, hạn chế phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Mặt đường bị xé toạc tạo thành vết nứt sâu, chạy dài.

Ở taluy âm, hệ thống kè bê tông bị đổ gãy, trôi xuống vực sâu gần 10m. Phía trên, một số trụ bê tông của hệ thống cáp điện bị ngã đổ.

Sạt lở cũng khiến hệ thống hộ lan bị chuyển dịch khỏi vị trí ban đầu.

Anh Nguyễn Văn Thành, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt cho biết: "Đường bị sạt lở từ nhiều tháng trước song đến nay chưa thấy cơ quan chức năng xây dựng lại. Điểm sạt lở rộng, rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông".

Trong khi đó, điểm sạt lở taluy âm trên đường Biduop đoạn thuộc xã Lạc Dương cũng ăn sâu vào lòng đường. Tại đây, cơ quan chức năng phải đặt rào chắn, lắp đặt bảng cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Điểm sạt trượt này chạy dài hơn 20m, phần mái bê tông gia cố taluy âm của tuyến đường bị bể gãy, dịch chuyển khỏi vị trí.

Theo người dân, taluy âm bị sạt trượt, đe dọa đổ ập xuống con đường kết nối vào vùng sản xuất nông nghiệp của người dân phía dưới.

Một vị trí taluy âm bị nứt gãy, hở hàm ếch.

Anh Lê Quốc Thắng, người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường Biduop cho biết: "Đường bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình di chuyển của xe cộ. Do vậy, tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc gia cố, xử lý dứt điểm tình trạng này".

Cơ quan chức năng cắm bảng cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Dương, hiện nay, xã này cùng phường Langbiang - Đà Lạt đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để thi công, khắc phục các điểm sạt lở trên đường Biduop. Dự kiến, kinh phí sửa chữa các vị trí sạt lở khoảng gần 10 tỷ đồng.

Một vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở trên tuyến Biduop được cơ quan chức năng xử lý song chưa hoàn thiện.