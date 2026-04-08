Sản phụ bị đánh ở Lâm Đồng mong bỏ qua cho người chồng

Ngày 8/4, Công an Lâm Đồng thông tin, Công an phường B’Lao của tỉnh này đã vào cuộc xác minh, làm rõ việc sản phụ bị hành hung trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Theo công an, ngày 3/4, anh N.X.T. (25 tuổi) đưa vợ là chị P.T.K.L. (20 tuổi), trú tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng để khám thai, chờ sinh. Hơn 15h ngày 6/4, chị L. tự ý bỏ đi ra khỏi khoa sản, không chấp hành việc thăm khám, nằm theo dõi tại bệnh viện theo yêu cầu của bác sĩ.

Sản phụ P.T.K.L. bị chồng đánh ở khuôn viên bệnh viện (Ảnh cắt từ clip).

Do vậy, giữa anh T. và chị L. phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Do bức xúc, anh T. đã tát vào vùng mặt của vợ, yêu cầu người này quay lại thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, chị L. quay lại khoa sản, đến khoảng 17h cùng ngày, chị được bác sĩ thực hiện ca mổ, sinh 2 bé gái an toàn.

Làm việc với Công an phường B’Lao, chị L. thừa nhận bản thân có một phần lỗi và không khiếu nại đối với sự việc. Sản phụ cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do chị không chấp hành hướng dẫn của bác sĩ.

Chị L. mong cơ quan chức năng, người dân bỏ qua vụ việc cho vợ chồng chị vì đã gây mất trật tự tại nơi khám, chữa bệnh, để vợ chồng tập trung chăm sóc cho hai con nhỏ.

Lực lượng chức năng làm việc với anh N.X.T. (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Liên quan vụ việc, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng không có yêu cầu xử lý đối với việc anh L. hành hung chị T..

Trước đó, như Dân trí thông tin, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh sản phụ bị hành hung tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Theo đó, hình ảnh clip thể hiện thai phụ đứng tại sân bệnh viện, bất ngờ bị một người đàn ông tát mạnh vào mặt. Chứng kiến sự việc, nhiều người bất bình.