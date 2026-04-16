“Sâm Lai Châu không thua kém gì sâm Ngọc Linh”

Quan điểm được đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra chiều 16/4 tại cuộc họp báo thông tin về “Hội nghị phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” sẽ diễn ra tại tỉnh Lai Châu trong hai ngày 23-24/4.

Cuộc họp báo chiều 16/4 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Lai Châu tổ chức (Ảnh: Tùng Đinh).

Hội nghị dự kiến quy tụ 250-300 đại biểu tham dự trực tiếp và 300-400 đại biểu tham gia trực tuyến, bao gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương; viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học cũng như doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã…

Theo ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu, địa phương có các tiểu vùng khí hậu khác nhau tạo nên các sản phẩm đặc sản, đặc hữu, cây chủ lực như sâm, chè, mắc ca, quế, lúa đặc sản, cá đông lạnh, cá lòng hồ…

“Trong nhiệm kỳ này, Lai Châu sẽ tập trung phát triển theo chiều sâu, chuyên sâu vào tăng trưởng kinh tế xanh gắn với quản lý khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, giảm tác động tới môi trường”, ông Đồng cho hay.

Ông Đồng nói trong chương trình phát triển sâm Việt Nam, Chính phủ xác định rõ hai sản phẩm sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu. Tỉnh Lai Châu đã có nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển cây sâm.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu (Ảnh: Tùng Đinh).

“Tỉnh đã tổ chức đánh giá vùng có điều kiện sinh thái đặc thù, có dư địa phát triển, chuẩn bị hành lang pháp lý để bảo tồn, nhân rộng phát triển sâm Lai Châu trong thời gian tới”, ông Đồng thông tin.

Chia sẻ thêm với báo chí, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu cho rằng địa hình chia cắt, cách xa Thủ đô Hà Nội là một “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện đã có chủ trương xây dựng đường cao tốc tới Lai Châu nhằm giải quyết điểm nghẽn này.

Đường cao tốc sẽ đóng vai trò, tiền đề lớn thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đặc biệt giúp phát triển cây sâm Lai Châu, theo ông Đồng.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường, cho biết hội nghị sẽ tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm: Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh, đặc biệt phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu; nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lai Châu; tăng cường liên kết và thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Một khu vực trồng sâm Lai Châu (Ảnh: Báo Lai Châu).

Tại hội nghị sẽ diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các cơ quan quản lý, Cục, Vụ, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tác liên quan nhằm thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ…

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị, theo ban tổ chức, 50 gian hàng trưng bày sẽ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của địa phương. Đây là không gian kết nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp và thị trường, góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Lai Châu và khu vực Tây Bắc.