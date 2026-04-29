Saigontourist đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 29/4, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện "Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước", đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của Saigontourist thời gian qua.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, cho biết, năm 1975, đơn vị có 236 nhân sự, phục vụ 1.689 lượt khách, doanh thu hơn 2,5 triệu đồng. Sau 50 năm, hệ thống đã mở rộng với hơn 100 thành viên, khoảng 17.000 lao động.

Hiện nay, doanh nghiệp phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm, đạt doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 5.000 tỷ đồng. Mỗi năm, đơn vị đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách quốc gia.

Saigontourist nhận cờ thi đua của UBND TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thông điệp “50 năm vươn mình cùng đất nước” là định hướng xuyên suốt quá trình phát triển. Saigontourist Group hướng tới nâng tầm hoạt động từ mô hình truyền thống lên quy mô quốc tế.

"Thông điệp Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình đó. Chúng tôi đã, đang và sẽ vươn mình bứt phá khỏi giới hạn, từ mô hình truyền thống tiến lên tầm vóc quốc tế", bà Ánh Hoa nhấn mạnh.

Trong giai đoạn tới, đơn vị xác định 5 trụ cột chuyển đổi là tư duy, mô hình kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển du lịch xanh, bền vững; tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng nhân lực; tăng cường liên kết trong và ngoài nước.

Bà Ánh Hoa cho rằng danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất là động lực quan trọng đối với tập thể cán bộ, nhân viên. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu đặt ra trách nhiệm tiếp tục đổi mới, mở rộng tầm nhìn và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.