Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước Thứ ba, 24/02/2026 - 10:42 Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).Theo www.vietnamplus.vn