Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước - 1

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Theo www.vietnamplus.vn
