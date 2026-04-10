Xe đầu kéo va chạm ô tô 7 chỗ ở TPHCM, dòng xe ùn ứ kéo dài

Ngày 10/4, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công (phường Long Trường, TPHCM).

Hơn 5h cùng ngày, xe đầu kéo container lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng vòng xoay Phú Hữu đi Khu Công nghệ cao TPHCM. Khi gần đến cầu Phú Hữu, phương tiện này bất ngờ tông vào dải phân cách cứng giữa đường, sau đó lao sang làn bên cạnh và va chạm với một ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo container và ô tô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công (Ảnh: Trần Linh).

Cú va chạm khiến ô tô 7 chỗ hư hỏng phần đầu, một đoạn dải phân cách bị vỡ. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài, từ vòng xoay Phú Hữu đến vòng xoay Liên Phường, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến hơn 9h30, xe cứu hộ đã có mặt để di dời các phương tiện gặp sự cố, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.