Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Kiểm sát viên VKSND Tối cao

Chiều 24/8, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với VKSND Tối cao tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm 4 nhân sự giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho 4 Kiểm sát viên VKSND Tối cao gồm các ông: Lê Văn Đông (SN 1975, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND TPHCM); Đào Thịnh Cường (SN 1967, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng, VKSND Tối cao); Trần Thế Kính (SN 1976, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự, VKSND Tối cao); Nguyễn Đức Bằng (SN 1974, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao).

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh với Kiểm sát viên VKSND Tối cao, pháp luật đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về phẩm chất, bản lĩnh, trình độ chuyên môn; năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Vì vậy, đây vừa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các nhân sự, vừa đặt ra trọng trách mới: phải gương mẫu hơn, bản lĩnh hơn, tinh thông hơn, trách nhiệm cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi kiểm sát viên phải nhận thức sâu sắc: quyền hạn được giao là một bộ phận quyền lực Nhà nước, chỉ được sử dụng để bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

“Kiểm sát viên không được lạm quyền; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để sức ép, quan hệ, lợi ích riêng, lợi ích nhóm hoặc can thiệp trái pháp luật chi phối chuyên môn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Với vụ án, vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, càng phải tỉnh táo, khách quan, thận trọng; bám chắc chứng cứ, sự thật và pháp luật; kiên quyết bảo vệ lẽ phải, quyết định đúng thẩm quyền, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiên quyết chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

“Công tố nghiêm minh không phải buộc tội bằng mọi giá. Sức mạnh công tố phải đến từ chứng cứ hợp pháp, sự thật khách quan, lập luận pháp lý chặt chẽ, sự công tâm”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng định hướng không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, đồng thời không để lợi dụng các quan hệ này che giấu tội phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TTXVN).

Đối với vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đánh giá khách quan, toàn diện động cơ, mục đích, hậu quả, bối cảnh; phân hóa đúng trách nhiệm; xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực, giữ gìn liêm chính tư pháp; trước hết là tự kiểm soát việc thực thi quyền lực của chính mình. Kiểm sát viên làm nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp càng phải gương mẫu tuân thủ pháp luật, kỷ luật công vụ, quy trình nghiệp vụ.

“Kỷ luật, đạo đức công vụ, lương tâm nghề nghiệp, danh dự là tuyến phòng vệ đầu tiên trước lạm quyền và cám dỗ; phải thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ mình trong sạch”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời quán triệt phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.