Quốc lộ 55 ở Lâm Đồng ngập nhiều ngày do mưa lớn

Ngày 19/8, lãnh đạo xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, cho hay, địa phương đang phối hợp cùng đơn vị bảo trì đường bộ dùng máy bơm nước, chống ngập cho đoạn đường dài gần 200m thuộc quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn thôn 9, xã Bảo Lâm 3.

Quốc lộ 55 ngập sâu do mưa lớn (Ảnh: Văn Minh).

Thông tin ban đầu, do mưa lớn những ngày gần đây, nước từ thượng nguồn đổ về vùng trũng, gây ngập khoảng 200m quốc lộ 55 khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Một hộ dân sống tại thôn 9 cho biết, tình trạng nước ngập mặt đường diễn ra suốt 4 ngày liên tiếp, chưa có dấu hiệu rút.

Chiều 19/8, đoạn đường qua thôn 9 vẫn bị ngập sâu 0,6-0,8m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nước tràn vào nhà một hộ dân (Ảnh: Văn Minh).

Nhiều hộ dân cạnh quốc lộ cũng bị nước tràn vào vườn, nhà, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Theo lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 3, tình trạng ngập lụt trên quốc lộ 55 qua địa bàn thôn 9 kéo dài, địa phương đã kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá.

Mới đây, Sở Xây dựng đã phê duyệt phương án chống ngập tại khu vực và sẽ xử lý dứt điểm trong thời gian tới.