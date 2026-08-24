Quốc lộ 16 sạt lở, ô tô mắc kẹt giữa bùn đất

Chiều 24/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hờ Bá Chá, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, cho biết mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên quốc lộ 16.

Khu vực bị ảnh hưởng nằm trên đoạn từ xã Mường Xén đi xã Nậm Cắn, Huồi Tụ, trong đó đáng chú ý là vị trí qua bản Piêng Phô, xã Nậm Cắn.

Ô tô bị sa lầy ở một điểm sạt lở trên quốc lộ 16 (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong lúc đất đá từ trên núi trôi xuống mặt đường, một tài xế điều khiển ô tô con đi qua khu vực và bị mắc kẹt tại điểm sạt lở.

Tài xế nhiều lần điều khiển phương tiện tiến, lùi để tìm đường thoát. Sau một thời gian xoay xở, ô tô đã ra khỏi khu vực đất đá an toàn.

Tuy nhiên, lượng đất đá tràn xuống chắn ngang mặt đường khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Hiện ô tô và xe máy chưa thể lưu thông qua đoạn tuyến này.

Nước suối Lội đoạn địa bàn xã Mường Xén đang dâng cao (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chính quyền địa phương đã phát thông báo cảnh báo, đề nghị người dân không cố tình đi qua những vị trí đang xảy ra sạt lở, chủ động lựa chọn tuyến đường hoặc phương án di chuyển an toàn.

“Người dân khi lưu thông trên quốc lộ 16 được khuyến cáo thường xuyên cập nhật tình hình giao thông, theo dõi diễn biến thời tiết và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng”, ông Chá nói.

Địa phương cũng đề nghị người dân chia sẻ thông tin cảnh báo để những người có nhu cầu di chuyển qua khu vực chủ động phòng tránh, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.