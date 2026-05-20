Quay đầu ô tô ngay trên cao tốc, nam tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 20/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 của đơn vị vừa lập biên bản xử phạt với anh V.Q.N. (trú tại Hải Phòng), về hành vi điều khiển ô tô quay đầu trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với vi phạm trên, tài xế N. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế N. quay đầu ngay trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 21h ngày 18/5, lái xe V.Q.N. điều khiển ô tô BKS 15K-529.xx di chuyển tới km199 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), tuy nhiên do không quen đường và đi theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử, anh N. đã đi quá nút giao IC16 khoảng 500m nên đã quay đầu xe trên cao tốc để quay lại nút giao.

Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Đội 1 vào cuộc xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để xử lý. Tại cơ quan công an, tài xế N. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Nhà chức trách cho hay, hành vi quay đầu xe trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi các phương tiện trên cao tốc đều di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống bất ngờ có thể dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, liên hoàn.

Qua sự việc nêu trên, Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế tuyệt đối không quay đầu, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc với bất kỳ lý do nào; Khi đi quá lối ra, tài xế cần tiếp tục di chuyển đến nút giao tiếp theo để quay lại đúng quy định.