"Quản lý, niêm phong hòm phiếu và tài liệu bầu cử tuyệt đối an toàn"

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 26/2, lãnh đạo các bộ ngành đã báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc trong giai đoạn cao điểm

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đến nay, tiến độ thực hiện công tác bầu cử đã bảo đảm các mốc thời gian theo Luật định.

Việc này tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ, công việc trong giai đoạn từ nay đến trước ngày bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày Báo cáo của Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các thành viên Chính phủ đã tham gia hiệu quả Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại các địa phương như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ…, phối hợp hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Chính phủ, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành, triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.

Theo đó, các đơn vị đã tăng cường quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng cuộc bầu cử để gây rối, chống phá; triển khai xây dựng các phương án bảo vệ khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, địa điểm bỏ phiếu, bảo mật hòm phiếu, tài liệu bầu cử.

Về công tác tập huấn nhiệm vụ bầu cử, Bộ Nội vụ đã chủ động xây dựng tài liệu, tổ chức chương trình tập huấn nhiệm vụ công tác bầu cử đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Bộ đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nhằm thực hành xử lý các nhiệm vụ phát sinh, bảo đảm đội ngũ lãnh đạo, công chức cấp xã, nhất là các thành viên ủy ban bầu cử nắm vững nghiệp vụ.

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ cần rà soát và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc từ nay đến ngày bầu cử.

“Phải đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ 1/3 đến ngày bầu cử 15/3”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bộ trưởng lưu ý cần niêm yết danh sách chính thức người ứng cử chậm nhất ngày 27/2; tổ chức vận động bầu cử từ sau khi công bố danh sách chính thức người ứng cử đến trước thời điểm 24h ngày 14/3, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số; tập trung giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử; vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ... cũng là những nhiệm vụ quan trọng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề cập.

Cùng với đó, theo Bộ trưởng, cần tổ chức chặt chẽ việc bỏ phiếu sớm và chuẩn bị phương án ứng phó tình huống đặc thù; quản lý, niêm phong, bảo quản hòm phiếu, tài liệu bầu cử tuyệt đối an toàn đến thời điểm kiểm phiếu chung.

3.320 xã, phường ứng dụng phần mềm trong lập danh sách cử tri

Đại diện Bộ Quốc phòng báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử, Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu cho biết trên cơ sở số lượng đại biểu quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rà soát chính trị 100% nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Phạm Thắng).

Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm với 31/31 cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Tại các địa phương, 34 tỉnh, thành phố có cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, 12 địa phương cơ cấu 2 người tham gia ứng cử; 22 tỉnh, thành phố còn lại, mỗi địa phương cơ cấu một người. Riêng cán bộ quân sự cấp xã có 3.038 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

“Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là trên các địa bàn trọng điểm; chủ động xây dựng và luyện tập các phương án, không để bị động, bất ngờ; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định mọi tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc. Các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, nguy cơ tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã kiểm soát tuyệt đối tình hình, theo lời lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Phạm Thắng).

Ông cho biết Bộ đã kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin trên không gian mạng có hoạt động chống phá, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công kích hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng và chống phá bầu cử.

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức bầu cử, Bộ Công an đã ban hành quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, triển khai phần mềm quản lý cử tri; phối hợp tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử.

Đến nay, đã có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa).