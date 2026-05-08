Phường Tân Hải ở TPHCM có 128 con đường, chỉ 11 tuyến được đặt tên

Sáng 8/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Đảng ủy phường Tân Hải để lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của địa phương này.

Một tuyến đường bên cạnh UBND phường Tân Hải chưa được đặt tên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đoàn công tác còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND phường Tân Hải Huỳnh Hữu Nghĩa cho biết, phường Tân Hải được sáp nhập từ 2 xã nông thôn mới nên kinh tế, thu nhập, trình độ dân trí, đời sống của một số hộ dân vẫn còn khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa có bảng tên đường, số nhà.

Hệ thống giao thông đô thị kết nối nội bộ phường chưa có, người dân phải di chuyển chủ yếu qua quốc lộ 51 và tuyến tránh quốc lộ 56, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Bên cạnh đó, phường Tân Hải đang triển khai và có kế hoạch triển khai 4 dự án, nhưng địa phương chưa có khu tái định cư dẫn đến khó khăn và không được chủ động trong công tác bồi thường, hỗ trợ người dân khi thực hiện thu hồi mặt bằng.

Ngoài ra, phường Tân Hải đang thực hiện đồ án quy hoạch chung của TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nên chủ yếu là đất cây xanh, đất đô thị, dịch vụ còn hạn chế.

Chủ tịch UBND phường Tân Hải Huỳnh Hữu Nghĩa báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chủ tịch UBND phường Tân Hải đề xuất lãnh đạo TPHCM quan tâm, bố trí nguồn vốn để địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng; kiến nghị thành phố cho địa phương tổ chức lập, phê duyệt chủ trương đầu tư và đưa vào danh mục bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bằng vốn ngân sách thành phố một số dự án có tính cấp thiết, gồm: Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và nhà ở xã hội phường Tân Hải; đường quy hoạch N17; đường quy hoạch N20 với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Trước đề xuất của lãnh đạo phường Tân Hải, đại diện các sở, ngành của TPHCM đã giải đáp, hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai phù hợp theo quy định.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyên Công Vinh đề nghị phường Tân Hải đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung quản lý tài sản công, không để xuống cấp, lãng phí.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị phường Tân Hải rà soát, thống kê lại các tuyến đường trên địa bàn, phân loại rõ tuyến thuộc diện quản lý và tuyến hình thành tự phát để làm cơ sở đầu tư, nâng cấp hạ tầng thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh (Ảnh: Xuân Đoàn).

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhìn nhận, phường Tân Hải cần phải tạo đột phá trong công tác quy hoạch để mở ra cơ hội phát triển.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành tích cực hướng dẫn phường Tân Hải trong quá trình triển khai các thủ tục để phát triển địa phương; tham mưu cho UBND thành phố xem xét, hỗ trợ giải quyết các kiến nghị của phường Tân Hải nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá việc đặt tên đường, cấp số nhà là nhiệm vụ quan trọng phục vụ công tác quản lý an ninh trật tự, vì vậy những nội dung đã có hướng dẫn thì cần triển khai ngay.

“Nếu tuyến đường chưa đủ điều kiện đặt tên thì thực hiện cấp số nhà theo hướng dẫn; khi đủ điều kiện đặt tên thì trình HĐND thành phố xem xét. Tinh thần là không chờ có tên đường mới làm, mà phải triển khai nhanh để phục vụ công tác quản lý”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cũng khuyến khích địa phương không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn đầu tư công, mà cần chủ động khai thác, tận dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có để thúc đẩy phát triển.