Phối cảnh nút giao 4 tầng và cầu cạn 6 làn xe dọc quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Cuối tháng 4, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nay là thành phố Đồng Nai) thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 (từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) theo hợp đồng BOT.

Theo liên danh CII - IMIC (đơn vị được giao lập hồ sơ), dự án có tổng vốn ước tính 16.400 tỷ đồng, do nhà đầu tư thu xếp 100% vốn.

Tuyến đường đi qua 4 phường (Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình). Điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Trấn Biên; điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân. Đây là trục giao thông quan trọng, kết nối trung tâm thành phố Đồng Nai với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tổng chiều dài dự án khoảng 6,2km. Trong đó, phần cầu cạn dài khoảng 4,6km. Đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố Đồng Nai; tăng khả năng kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong phạm vi công trình, nhà đầu tư cũng nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, dự án sử dụng khoảng 58,19ha. Trong đó, phường Trấn Biên 11,43ha; phường Long Hưng 41,62ha; phường Phước Tân 4,49ha; phường Long Bình 0,66ha. Dự án phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khoảng 500m2.

Ngoài tuyến chính, dự án còn bao gồm nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, thu phí, nhà điều hành... Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Nút giao quốc lộ 51 với quốc lộ 1 được đầu tư xây dựng với 4 tầng, giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ thành phố Đồng Nai.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, để giảm diện tích giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án, việc thiết kế tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 là phù hợp.