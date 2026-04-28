Đồng Nai tháo dỡ xong 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Ngày 28/4, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, hai trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 đã được tháo dỡ xong, trả lại mặt đường thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Theo ghi nhận, các khu vực từng đặt trạm thu phí tại Km28+450 (xã Long Phước) và Km10+778 (phường Tam Phước) đã được dọn dẹp, hoàn trả mặt đường đồng bộ với tuyến chính. Phương tiện lưu thông qua đây không còn phải giảm tốc, dừng chờ như trước, giúp hành trình liền mạch hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Các đơn vị tháo dỡ trạm thu phí T3 ngày 18/4 (Ảnh: Hoàng Bình).

Việc tháo dỡ 2 trạm thu phí giúp các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51 thông thoáng, thuận lợi và giảm áp lực ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 51, đặc biệt trước dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Tuy nhiên, do quốc lộ 51 đang sửa chữa mặt đường nên nhiều đoạn thường xuyên xảy ra ùn tắc như khu vực nút giao Cổng 11, Ngã ba Thái Lan, nút giao sân golf Long Thành... Dự kiến trong tháng 5, khi một số hạng mục hoàn thành, tình hình giao thông trên quốc lộ 51 sẽ được cải thiện.

Trước đó, từ ngày 18/4, các đơn vị thi công đã đồng loạt triển khai tháo dỡ trạm thu phí T2 tại xã Long Phước và trạm T1 tại phường Tam Phước. Công tác thi công được tổ chức khẩn trương, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện. Vật tư thu hồi sau tháo dỡ sẽ được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm đếm và bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý theo quy định.

Khu vực trạm thu phí T2 thông thoáng sau khi tháo dỡ (Ảnh: Phú Việt).

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, việc tháo dỡ các trạm thu phí được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Đường bộ 2024, Nghị định 165/2024/NĐ-CP và Quyết định 20/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quốc lộ 51 dài hơn 70km, đi qua Đồng Nai và TPHCM, ban đầu có 3 trạm thu phí T1, T2, T3. Trạm T3 qua TPHCM đã được tháo dỡ trước đó, và hai trạm T1, T2 đã hoàn tất công tác tháo dỡ. Đây là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu du lịch biển Vũng Tàu với lượng xe lưu thông rất lớn.