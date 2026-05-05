Phó Thủ tướng: Cổng Pháp luật quốc gia cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho dân

Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra tại cuộc họp sáng 5/5 về Đề án "Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030".

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai xây dựng, khai trương và hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết đến nay, quy trình lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được thực hiện đầy đủ và đã trình hồ sơ lên Văn phòng Chính phủ.

Qua kết quả rà soát của Văn phòng Chính phủ cũng như báo cáo từ các đơn vị, Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Tư pháp đã tiếp thu cơ bản đầy đủ các ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, để văn bản đạt độ hoàn thiện cao nhất, cần phải làm rõ thêm một số định hướng mang tính chiến lược.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan để tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý một số điểm trọng tâm. Trước tiên, cần thể hiện rõ Cổng Pháp luật quốc gia là kênh thông tin truyền thông chính thức về mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

"Vấn đề cốt lõi là phải xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả, xác định rõ mức độ và phạm vi thông tin được cung cấp công khai", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, lãnh đạo Chính phủ lưu ý các đơn vị cần phối hợp rà soát chi tiết, phân định trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện sau này.

Cụ thể, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối cho hệ thống. Các bộ, ngành khác có trách nhiệm cung cấp văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý thông tin một cách minh bạch.

"Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ pháp lý, quan điểm chỉ đạo là cung cấp dịch vụ pháp lý trên tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn toàn miễn phí, không thực hiện dịch vụ để thu tiền từ người dân và doanh nghiệp", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Ông đề nghị Bộ Tài chính lưu ý nội dung này để có phương án bố trí ngân sách phù hợp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ và dự thảo Quyết định để báo cáo Thủ tướng trước ngày 12/5.