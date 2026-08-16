Phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa khi Xuân Son mở tỷ số cho Việt Nam

Cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM vỡ òa cảm xúc khi Xuân Son ghi bàn vào lưới đội tuyển Malaysia.

Phút 45+5, từ đường tạt bóng của Tiến Anh, Xuân Son bay người đánh đầu, ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Việt Nam. 1-0 nghiêng về Việt Nam cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Các cổ động viên TPHCM vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia 1-0.

Đến phút 86, Quang Hải chọc khe cho Đình Bắc băng xuống. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Faris Danish vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Cổ động viên TPHCM vỡ òa cảm xúc khi tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, hàng trăm người dân TPHCM đã đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Malaysia.

Với mong muốn "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận quyết đấu diễn ra trên sân Kuala Lumpur, các cổ động viên TPHCM đã mang theo cờ, kèn và nhiều vật dụng cổ vũ khác để tạo nên một không khí sôi động, cuồng nhiệt.

Dù phải làm khách trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 nhưng các CĐV tin tưởng Việt Nam giành chiến thắng.

Mặc dù trước đó phố đi bộ Nguyễn Huệ có cơn mưa lớn nhưng cổ động viên vẫn nán lại theo dõi đội nhà thi đấu qua màn hình LED.

Suốt thời gian hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chủ động chiếm lĩnh thế trận và lên phương án tấn công biên, tạo ra được một số tình huống uy hiếp khung thành đội bạn.

Rubben (Du khách người Anh) cùng bố mẹ hòa cùng bầu không khí bóng đá tối 16/8.

Nhiều cổ động viên chấp nhận đứng bên ngoài để cổ vũ đội nhà.

Phút 61, tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Lê Giang Patrik nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Mohamadou Sumareh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy quyết định truất quyền thi đấu đối với thủ môn Việt Nam. Người hâm mộ trải qua những phút giây lo lắng rồi vỡ òa khi Lê Giang Patrik được xóa thẻ đỏ.

Yến Nhi được mẹ chuẩn bị sẵn trang phục để sẵn sàng đi bão khi đội nhà giành chiến thắng.

Cổ động viên có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ oà khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 nghiêng về Việt Nam. Ngày 18/6, tuyển Việt Nam sẽ gặp lại tuyển Malaysia ở trận đấu lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.