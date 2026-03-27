Phê chuẩn chức danh chủ tịch, phó chủ tịch các cấp trước ngày 31/3

Ngày 27/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế.

Theo báo cáo, tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 28 người được giới thiệu ứng cử; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, 136 người ứng cử và 934 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Trong cuộc bầu cử vừa qua, hơn 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 2.179 khu vực bầu cử. Đáng chú ý khu vực bầu cử số 1, thôn O2, xã Vĩnh Sơn được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14/3.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,84%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước (cả nước đạt 99,70%); có 91/135 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia. Kết quả, tỉnh Gia Lai đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.965 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, một trong những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử vừa qua là tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, vượt mức trung bình chung của cả nước. Cơ cấu đại biểu trúng cử bảo đảm tính đại diện, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ tới.

Ông cũng nhìn nhận, thành công của cuộc bầu cử lần này khẳng định hiệu quả của công tác chuẩn bị từ sớm, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương và cấp ủy địa phương, đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành trong quá trình tổ chức.

Thay mặt Ủy ban bầu cử, ông ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu, góp phần tổ chức cuộc bầu cử đúng tiến độ, đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Công tác chuẩn bị nhân sự, dự báo tình huống ở một số địa phương chưa sát thực tế; toàn tỉnh còn thiếu 12 đại biểu HĐND cấp xã. Đây là những vấn đề cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, tạo nền tảng quan trọng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Các tập thể, các nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai vì hoàn thành tốt công tác bầu cử ngày 15/3 vừa qua (Ảnh: Doãn Công).

Ông đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị nhân sự, tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ mới, bảo đảm bộ máy chính quyền đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4. Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh dự kiến diễn ra ngày 30/3.

Sau kỳ họp, các địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ phê chuẩn các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND các cấp, chậm nhất ngày 31/3.

“Nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều thách thức, nhưng với kết quả đạt được từ cuộc bầu cử, tôi tin tưởng các cấp, các ngành sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra”, ông Thái Đại Ngọc kỳ vọng.