Phạt tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, trạm chờ xe buýt ở TPHCM

Ngày 17/4, UBND phường Hiệp Bình phối hợp với công an phường và Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) tổ chức tuần tra, xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp lấn chiếm trạm chờ xe buýt để bày bán hàng hóa, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến hành khách.

Công an phường Hiệp Bình lập biên bản đối với tiểu thương lấn chiếm khu vực vỉa hè, điểm dừng xe buýt để kinh doanh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.M.T. (SN 1977) bày bán hải sản xung quanh khu vực trạm chờ xe buýt trên đường Hiệp Bình nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Theo quy định, với hành vi này, ông T. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

“Trước đó, tôi đã 2 lần bị lực lượng chức năng nhắc nhở về việc bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè và khu vực trạm chờ xe buýt. Đến hôm nay, tôi bị xử phạt, sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm”, ông T. trình bày.

Lực lượng chức năng thu giữ dù, bảng hiệu đặt trên vỉa hè (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cách đó không xa, tại một trạm chờ xe buýt khác, lực lượng chức năng phát hiện ông N.H.T. (chủ cửa hàng bán gia cầm) lấn chiếm khu vực trạm chờ xe buýt để kinh doanh. Tuy nhiên, do vi phạm lần đầu, tổ công tác đã nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở cam kết không tái phạm, tránh ảnh hưởng đến người dân khi lên xuống xe buýt.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng cũng xử phạt nhiều trường hợp người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; đỗ xe trái phép ở lòng đường; tịch thu hàng loạt biển hiệu chiếm dụng lối đi của người bộ hành.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, tập trung vào những tuyến đường, khu vực thường xuyên tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Qua đó lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.