Ông Quản Minh Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Chiều 17/9, tiếp tục nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XX.

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng gồm 15 người. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Hồng Quang được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Hải Hòa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bế Thanh Tịnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Quản Minh Cường tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 19 người, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quản Minh Cường hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, gương mẫu, gần dân, trọng dân, vì dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc đưa Cao Bằng vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Cường cam kết, tỉnh Cao Bằng sẽ khai thác tối đa lợi thế đặc thù, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là kinh tế cửa khẩu, du lịch, tạo đột phá trong giai đoạn mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Ông Quản Minh Cường cho biết tỉnh sẽ thực hiện 3 chương trình trọng tâm gồm phát triển du lịch bền vững, bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Ba nội dung đột phá của tỉnh là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.