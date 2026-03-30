Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để họp bàn, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (Ảnh: Trung Thi).

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII. Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang.

Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý bầu ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Việt Hùng (48 tuổi), quê thành phố Hà Nội, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Trước khi được điều động, ông Nguyễn Việt Hùng từng trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD.

Tháng 9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 27/3, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời ông Nguyễn Việt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Cũng trong ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bỏ phiếu bầu ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thay ông Nghiêm Xuân Thành được điều động về Trung ương, đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.