Ô tô tông trực diện con bò trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 25/5, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip từ camera hành trình ghi lại vụ tai nạn hy hữu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa, thành phố Đồng Nai.

Ô tô tông con bò trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Video: Camera ô tô).

Theo nội dung clip, chiều 24/5, ô tô con BKS 51K-185.XX đang lưu thông vận tốc gần 100km/h theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến Km59+600, đoạn qua xã Xuân Hòa, tài xế bất ngờ gặp một con bò từ dải phân cách lao sang phần đường xe chạy. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến tài xế không kịp xử lý, dẫn đến cú va chạm trực diện.

Cú tông mạnh khiến con bò bị hất văng, nắp capo ô tô bật lên, phần đầu xe hư hỏng nặng. Bên trong xe, túi khí cũng bung ra sau va chạm. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên con bò chết tại chỗ.

Con bò chết sau vụ va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Trước đó, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo xuất hiện tình trạng bò đi lạc vào cao tốc.

Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm việc thả rông súc vật trên đường bộ, đặc biệt là cao tốc. Theo Điều 603 Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi gây ra (ở đây là chi phí sửa chữa xe, nổ túi khí, tổn thất tinh thần). Thậm chí, nếu vụ tai nạn gây chết người hoặc thương tích nặng cho tài xế, chủ gia súc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Túi khí của ô tô bung sau vụ va chạm (Ảnh: CTV).

Mặt khác, tài xế đóng phí dịch vụ (BOT) để được lưu thông trên một tuyến đường tiêu chuẩn, an toàn. Đơn vị quản lý có nghĩa vụ phải tuần tra, bảo trì hệ thống rào chắn, lưới chống vật nuôi hai bên đường và dải phân cách. Việc để gia súc lọt vào lòng đường cao tốc chứng tỏ công tác quản lý, giám sát và bảo hộ hành lang an toàn đang bị buông lỏng nghiêm trọng. Nếu rào chắn bị hỏng hoặc không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đơn vị này phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.