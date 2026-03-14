Nữ nhân viên giao hàng đứng nghe điện thoại bị xe tải cuốn vào gầm

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó một người phụ nữ đi xe máy dừng ngay sau chiếc xe tải để nghe điện thoại.

Do dừng xe đúng vào “điểm mù”, tầm nhìn bị che khuất nên khi xe tải bắt đầu lùi, tài xế không phát hiện người phụ nữ đang đứng sát phía sau. Hậu quả xe tải cuốn cả người phụ nữ và xe máy vào gầm.

Cảnh sát giao thông giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe tải (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

May mắn, đúng lúc đó lực lượng Cảnh sát giao thông đang trên đường làm nhiệm vụ cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện, ra tín hiệu cảnh báo, hỗ trợ cứu nạn, giúp người phụ nữ thoát khỏi tình huống nguy kịch trong gang tấc.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về vụ việc. Người phụ nữ trong clip là chị L.T.N. (SN 1993, trú tại khu Păng, xã Quan Sơn, Thanh Hóa), nhân viên giao hàng của Viettel Post.

Khoảng 8h15 ngày 13/3, khi đến điểm giao hàng, do quá chú tâm vào điện thoại để trao đổi với khách, chị N. không để ý xe tải đang đậu phía trước và vô tình đứng ngay phía sau đuôi xe.

Khoảnh khắc người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Đúng lúc này, xe tải bắt đầu lùi và xô đổ xe máy cùng chị N. xuống đường.

Trong thời khắc nguy hiểm, Đại úy Phạm Văn Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng tổ công tác đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến, đã phát hiện vụ việc, kịp thời ra tín hiệu cho tài xế dừng xe, giải cứu người phụ nữ.