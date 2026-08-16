Nổ bình gas mini khi gia đình 15 người đang quây quần ăn lẩu

Ngày 16/8, lãnh đạo UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận với phóng viên Dân trí, vụ nổ bình gas mini xảy ra trong buổi họp mặt gia đình tại ấp Bình Thành vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại gia đình ông Đặng Hoàng D..

Nhận được tin báo, UBND xã Cái Nước đã chỉ đạo công an xã phối hợp cùng Phòng Kinh tế và Trưởng ấp Bình Thành xuống hiện trường xác minh, kiểm tra và lập biên bản vụ việc.

Vụ nổ bình gas mini khi gia đình đang ăn lẩu (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Theo báo cáo, gia đình ông D. tổ chức tiệc ăn uống với khoảng 15 người tham dự. Trong bữa tiệc, một bình gas mini sử dụng tại bàn đã bất ngờ phát nổ, tạo ra quả cầu lửa bao trùm khu vực ăn uống khiến những người có mặt hoảng loạn tháo chạy. Lửa táp vào những người có mặt và các vật dụng xung quanh.

Sự cố đã làm 2 người bị thương gồm ông Đặng Hoàng K. bị thương vùng mặt và tay và một cháu gái 12 tuổi bị bỏng nặng. Cả 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

UBND xã Cái Nước cho biết, xã đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, cẩn trọng hơn trong việc sử dụng các thiết bị dễ cháy nổ, đặc biệt là bình gas mini trong sinh hoạt.