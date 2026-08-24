Ninh Bình xây đường hơn 7.100 tỷ đồng nối Hoa Lư - Nam Định

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký quyết định phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư - Nam Định). Dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I, riêng hạng mục cầu vượt sông Đáy cấp đặc biệt.

Tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình sẽ kết nối trung tâm hành chính với phường Nam Định (Ảnh: Thái Bá).

Theo quyết định, dự án được đầu tư nhằm kết nối giao thông liên vùng giữa trung tâm Nam Định và Hoa Lư trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, mở rộng không gian phát triển mới, tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, du lịch sinh thái, thương mại - dịch vụ của tỉnh mới sau hợp nhất.

Đặc biệt, tuyến đường kết nối du lịch tâm linh giữa các danh thắng, văn hóa, lịch sử trong khu vực, đẩy nhanh quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình (mới) trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án có tổng chiều dài 39km, gồm tuyến chính, tuyến Vành đai 2, tuyến nhánh kết nối đền Trần, tuyến kết nối Vành đai 2 với tuyến đường nối 2 đền Trần và các công trình trên tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án là 7.140 tỷ đồng, không bao gồm dự án thành phần độc lập bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn gồm ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 1.200 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029.

Địa điểm xây dựng dự án tại các xã, phường gồm: Nam Lý, Hiển Khánh, Minh Tân, Tân Minh, Vũ Dương, Phong Doanh, Ý Yên, Nam Định, Thiên Trường, Đông A, Mỹ Lộc và Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 368ha.

Đồng thời, dự án xây dựng mới 7 cầu, gồm cầu vượt sông Đáy, cầu vượt cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cầu sông Sắt, cầu Tiên Hương, cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 21, cầu Châu Giang, cầu kênh tiêu T3.

Toàn dự án bố trí 13 nút giao, đồng thời có hệ thống đường giao, đường gom, đường bên, hầm chui dân sinh tại các khu vực phù hợp nhằm bảo đảm kết nối giao thông và thuận tiện đi lại cho người dân.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư) hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng (cơ quan được Người quyết định đầu tư giao thẩm định) chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, đúng đắn của các nội dung thẩm định theo quy định, tính hợp pháp hồ sơ thiết kế và năng lực của các nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.