Những video tuyên truyền triệu view và chiến sĩ CSGT “dấn thân vào showbiz”

Một clip tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đăng tải trên Fanpage Cục CSGT (Bộ Công an) thu hút hơn 11 triệu lượt xem và hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội khác. Video nhận hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác cùng nhiều bình luận tích cực từ người dân.

Đây là sản phẩm tuyên truyền về quy định đội mũ bảo hiểm và mức xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm, do các cán bộ, chiến sĩ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) thực hiện. Hai diễn viên chính trong clip là Thiếu tá Trần Quân Thụy và Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến.

Thiếu tá Trần Quân Thụy (áo đỏ mận) và Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến (áo hoa) cùng ê kíp trong một buổi xây dựng video tuyên truyền pháp luật về giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Bên cạnh sản phẩm trên, hàng chục video tuyên truyền khác do cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội xây dựng cũng thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người dân trên các nền tảng số.

“Xử phạt chỉ là phần ngọn, quan trọng là người dân biết và nắm luật”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Trần Quân Thụy cho biết anh công tác trong lực lượng công an từ năm 2009. Những năm đầu công tác anh được phân công làm việc tại Công an huyện Thanh Trì cũ (Hà Nội). Công việc khi đó gắn với hiện trường các vụ tai nạn giao thông, hồ sơ điều tra và những ngày bám đường thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi ca trực là một lát cắt của cuộc sống, nơi anh chứng kiến nhiều niềm vui, nỗi buồn và cả những bi kịch xảy ra chỉ trong khoảnh khắc.

“Hằng ngày, tôi xử lý nhiều biên bản vi phạm, số liệu thống kê theo tháng, theo năm chưa khi nào dừng lại. Phía sau mỗi vụ tai nạn là những số phận có thể đối mặt với mất mát, hậu quả suốt phần đời còn lại. Những điều đó không dễ gì nguôi ngoai”, anh Thụy chia sẻ.

Thiếu tá Thụy thực hiện công việc hậu kỳ các đoạn video tuyên truyền "triệu view" (Ảnh: Trần Thanh).

Những năm trực tiếp xử lý tai nạn giao thông khiến Thiếu tá Thụy luôn trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để người dân thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trước khi tai nạn xảy ra, thay vì chỉ rút kinh nghiệm khi hậu quả đã đến? Câu hỏi ấy theo anh suốt nhiều năm công tác.

Theo Thiếu tá Thụy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là yêu cầu cần thiết, nhưng đó mới là giải pháp ở “phần ngọn”. Quan trọng hơn là giúp mỗi người chủ động điều chỉnh hành vi trước khi vi phạm xảy ra; biết dừng lại khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và luôn nhận thức rằng "một phút chủ quan có thể để lại hậu quả suốt đời".

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, từ tháng 7/2025 Thiếu tá Trần Quân Thụy chuyển về công tác tại Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT Hà Nội). Tại đây, anh được đơn vị phân công làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đây cũng trở thành một bước ngoặt trong quá trình công tác của anh.

“Trước đây, tuyên truyền chủ yếu được thực hiện thông qua báo chí, loa phát thanh, tuyên truyền lưu động hoặc trực tiếp tại trường học, hội nghị… Đây đều là những hình thức cần thiết và có hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội về việc đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng sát cơ sở, gần dân, dễ hiểu và dễ thực hiện, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, triển khai các hoạt động tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok…”, Thiếu tá Thụy nói.

Clip tuyên truyền của Thiếu tá Thụy và đồng đội có hơn 11 triệu lượt xem trên Fanpage của Cục CSGT (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đưa những quy định vốn khô khan thành nội dung hấp dẫn, gần với cách tiếp nhận thông tin của giới trẻ. Thiếu tá Thụy cùng đồng nghiệp đã bắt đầu xây dựng những video gắn với các hoạt động sinh hoạt đời thường, lồng ghép các quy định về trật tự, an toàn giao thông vào từng tình huống.

“Ban đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Diễn viên không chuyên đều là cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Kịch bản tự nghĩ, tự quay, tự dựng. Có hôm quay từ sáng đến chiều mới hoàn thành một đoạn clip chỉ vài phút, sau đó mất thêm vài ngày để dựng và chỉnh sửa”, Thiếu tá Thụy chia sẻ.

Sau khi clip đầu tay được đăng tải, ê kíp bất ngờ khi sản phẩm đạt hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú với cách tuyên truyền mới của lực lượng CSGT. Có người còn vui vẻ ví von các chiến sĩ CSGT đã “dấn thân vào showbiz”.

Từ kết quả ban đầu, sau khoảng 4 tháng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Thiếu tá Thụy cùng đồng đội đã xây dựng hàng trăm video đăng tải trên nhiều nền tảng. Lượng người xem dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu.

Đưa luật giao thông gần gũi với người dân hơn

Xuất hiện trong một video ghi lại khoảnh khắc phụ vợ bán nước mía sau giờ làm việc, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, bất ngờ được nhiều người biết đến.

“Tôi cũng giống như mọi người bình thường khác. Sau công việc, tôi còn có gia đình và 3 cháu nhỏ. Việc mở quán nước mía không chỉ là cơ duyên mà còn là nghề phụ để gia đình có thêm thu nhập, chăm lo cho các cháu. Đằng sau hình ảnh người chiến sĩ CSGT, tôi cũng là một người chồng, người cha. Về nhà vẫn bị vợ mắng như thường”, anh Tiến cười.

Phía sau khoảnh khắc đời thường ấy là gần 25 năm anh bền bỉ làm nhiệm vụ tại những tuyến đường, ngã tư của thủ đô.

Trung tá Tiến trong một lần đi quay clip tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Trung tá Tiến, trong suy nghĩ của không ít người, CSGT thường gắn với sắc phục, tiếng còi điều tiết giao thông, những ca trực giữa nắng nóng hay mưa rét. Ít người hình dung rằng khi rời bộ quân phục, những người chiến sĩ ấy cũng trở về với gia đình và những lo toan rất đỗi đời thường.

Chia sẻ về việc xây dựng các video tuyên truyền, anh Tiến cho biết bản thân từng chứng kiến nhiều mất mát do tai nạn giao thông. Vì vậy, điều anh và đồng đội hướng tới là truyền tải pháp luật bằng những câu chuyện dễ hiểu, gần gũi, giúp người xem thay đổi nhận thức và hình thành thói quen chấp hành.

Theo anh, trên chiếc điện thoại của mỗi người hiện nay có vô số nội dung hấp dẫn để lựa chọn. So với những lý thuyết hay điều khoản pháp luật khô cứng, một video ngắn, trực quan và có tình huống cụ thể sẽ dễ thu hút sự chú ý hơn.

“Có những buổi tuyên truyền mình nói rất kỹ, rất đầy đủ nhưng nhìn xuống vẫn thấy nhiều học sinh mất tập trung. Kết thúc buổi nói chuyện, nhiều em không nhớ được điều các chú CSGT muốn truyền tải. Khi ấy mình hiểu rằng chỉ nói đúng luật thôi là chưa đủ”, anh Tiến chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, anh tự tìm hiểu thêm cách viết tin, lựa chọn hình ảnh, dựng video và kể một vấn đề pháp luật bằng ngôn ngữ gần gũi với người xem.

“Có video chúng tôi dựng xong rồi xóa để làm lại vì thấy chưa đủ sức thuyết phục. Mỗi sản phẩm hoàn thành đều được xem lại nhiều lần, chỉnh sửa từng câu chữ, từng khuôn hình, đồng thời lắng nghe góp ý của đồng đội và các phóng viên theo dõi lĩnh vực giao thông”, Trung tá Tiến kể.

Theo anh, tuyên truyền cũng là một “trận tuyến”. Nếu trên đường, cán bộ CSGT ngăn chặn vi phạm bằng hiệu lệnh thì trên không gian số, họ phải thuyết phục người xem bằng hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp người tham gia giao thông hiểu vì sao phải chấp hành pháp luật, thay vì chỉ biết mình sẽ bị xử phạt khi vi phạm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến phụ vợ bán nước mía sau giờ làm (Ảnh: Trần Thanh).

Hiệu quả của cách làm này đến nhanh hơn anh hình dung. Nhiều video sau khi đăng tải trên các nền tảng của Bộ Công an, Cục CSGT, Công an TP Hà Nội và được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ… đã thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng chục triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Không ít người cho biết đã thay đổi thói quen sau khi xem video hoặc chủ động chia sẻ các video tuyên truyền tới người thân như một lời nhắc nhở về an toàn giao thông.

“Tôi chưa bao giờ coi những con số trên mạng xã hội là thành tích. Điều khiến tôi và đồng đội vui nhất là khi một sản phẩm truyền thông có thể góp phần thay đổi hành vi của người xem. Một người quyết định không lái xe sau khi uống rượu bia, một bạn trẻ dừng lại trước đèn đỏ hay một gia đình tránh được một vụ tai nạn đáng tiếc đều có ý nghĩa hơn rất nhiều so với hàng triệu lượt xem”, Trung tá Tiến chia sẻ.

Đổi mới tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Hà Nội về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động tuyên truyền.

Theo đó, đơn vị này bước đầu ứng dụng công nghệ AI để xây dựng, đăng tải các video ngắn mô phỏng tình huống giao thông thực tế, tái hiện những hành vi vi phạm phổ biến, đồng thời hướng dẫn các quy định pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Theo Trung tá Kiên, bên cạnh việc ứng dụng AI, Phòng CSGT Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để mở rộng phạm vi tiếp cận và lan tỏa các nội dung tuyên truyền chính thống.

“Chúng tôi xác định, bên cạnh mạng xã hội, báo chí luôn là kênh thông tin quan trọng, là cầu nối đưa những thông điệp về văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn đến gần hơn với người dân.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô”, vị Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội chia sẻ.