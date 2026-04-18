Nhiều nơi ở Thanh Hóa xuất hiện mưa đá, dông lốc

Sáng 18/4, lãnh đạo UBND xã Hoằng Giang (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trong đêm 17/4, trên địa bàn đã xảy ra dông lốc kèm mưa đá. “Địa phương mới ghi nhận có mưa đá và đang kiểm tra xem có gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu hay không”, lãnh đạo xã Hoằng Giang nói.

Dông lốc tốc mái Trường THCS Thiệu Dương, phường Hàm Rồng (Ảnh: Hoàng Dương).

Ngoài xã Hoằng Giang, một số nơi khác như phường Hàm Rồng và phường Đông Tiến cũng ghi nhận xuất hiện mưa đá, dông lốc.

Chị Liên (trú tại phường Hàm Rồng) cho biết mưa đá xuất hiện vào khoảng 23h30 ngày 17/4. Đây là lần đầu chị chứng kiến trận mưa đá lớn như vậy. “Trận mưa kéo dài vài phút, hạt đá to. Khi thấy mưa đá, tôi vội hô hoán các con vào nhà, không ra sân chơi nữa”, chị Liên nói.

Mưa đá xuất hiện tại xã Hoằng Giang (Ảnh: Beat Hoằng Hóa).

Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết mưa đá kèm dông lốc đã khiến 2 trường học bị hư hỏng, trong đó, lốc làm tốc mái Trường THCS Thiệu Dương. Tường rào nhà dân cũng đổ sập và một số diện tích hoa màu bị gió quật ngã.

"Chúng tôi đang thống kê mức độ thiệt hại để kịp thời khắc phục hậu quả của thiên tai", bà Thanh nói.