Mất trắng hơn 30 tỷ đồng vì mưa đá lớn và dông lốc sáng nay ở Lào Cai

Ngày 16/4, Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã có báo cáo liên quan tới trận dông lốc, mưa đá xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá đã khiến hơn 300 căn nhà bị hư hỏng (Ảnh: Lê Hòa).

Thiên tai đã làm 4 người bị thương, đều là các công nhân ngủ tại khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà. Các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Ngoài ra, dông lốc và mưa đá đã khiến 338 căn nhà trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại gần 490ha. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn 30 tỷ đồng.

Những viên đá có kích thước khá lớn đã trút xuống Bắc Hà, Lào Cai trong trận mưa đá rạng sáng nay (Ảnh: Lê Hòa).

Theo nhà chức trách, UBND các xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, tổng hợp đầy đủ mức độ thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.