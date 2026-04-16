Mưa đá dồn dập rải trắng mặt đất, gây thiệt hại hoa màu của người dân

Ngày 16/4, thông tin từ UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày qua, trên địa bàn xã này xảy ra mưa đá với cường độ lớn, gây ảnh hưởng đến hoa màu của nhiều người dân địa phương.

Mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất (Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông).

Theo lãnh đạo địa phương, trong các ngày 14-15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông xảy ra nhiều trận mưa đá lớn. Nhiều hạt mưa đá to bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất.

Ông A Kru, Trưởng thôn Đăk Chum 1, cho biết trước đây địa bàn cũng từng xảy ra mưa đá nhưng hạt nhỏ. Tuy nhiên, mưa đá với cường độ lớn như 2 ngày qua thì hiếm thấy.

"Lần này, mưa đá rơi dày đặc phủ kín mặt đất, nhìn xa trắng xóa như có tuyết. Trong mưa là tiếng đá rơi lộp bộp trên mái nhà khiến người dân không dám ra ngoài", ông Kru nói.

Mưa đá lớn rơi phủ trắng như tuyết trước thềm nhà người dân (Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông).

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết mưa đá kéo dài gần một giờ khiến người dân không dám ra khỏi nhà. Mưa đá lớn, rơi dày đã gây thiệt hại hơn 5,1ha cà phê và dâu tây của 20 hộ dân tại địa phương.

Theo ông Trần Quốc Huy, địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định sau thiên tai.

Đối với cây sâm Ngọc Linh, loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được trồng dưới tán rừng, người dân đang đi kiểm tra thực tế để đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể.