Người dân TPHCM vật vã trong nắng nóng

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây. Nhiệt độ duy trì ở mức cao, độ ẩm thấp, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 29/3, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 36-58%. Nắng nóng gay gắt nhất vào khoảng 12h-15h hàng ngày.

Trên khắp các tuyến đường, hình ảnh người dân tìm mọi cách tránh nắng trở nên quen thuộc. Tại các ngã tư, nhiều người chấp nhận lùi xa vạch dừng, núp dưới gầm cầu vượt, hàng cây hay bất kỳ bóng râm nào để thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt.

Nắng nóng cũng khiến mật độ giao thông trên một số tuyến đường vốn đông đúc trở nên thưa thớt hơn.

Các loại đồ uống giải khát như nước cam, chanh dây, nước chanh trở thành "nhu yếu phẩm" không thể thiếu. Ngay cả du khách nước ngoài cũng phải tìm cách chống chọi với cái nóng gay gắt khi tham quan TPHCM.

Bà Hoàng Lan, một người bán hàng rong, chia sẻ: "Những người mưu sinh như chúng tôi phải chịu đựng suốt cả ngày trong trang phục kín mít; chỉ cần không mặc áo khoác, gần như chắc chắn sẽ đổ bệnh khi trở về nhà".

Trên đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh) vào 14h ngày 28/3, nắng nóng gay gắt đến mức xuất hiện ảo ảnh trên mặt đường.

Anh Nguyễn Văn Èo, công nhân tại công trường trên đường Võ Nguyên Giáp, liên tục uống nước và tháo khẩu trang để thoáng khí. Anh cho biết: "Một ngày phải uống mấy lít nước mới chịu nổi".

Để bảo vệ cây xanh, công nhân công ty công viên cây xanh thường xuyên tưới nước cho hàng cây trên đường Võ Nguyên Giáp, ngăn chặn tình trạng khô héo do nắng nóng.

Một quán cà phê ở phường An Nhơn đã lắp đặt hệ thống phun sương để tạo không gian mát mẻ, dễ chịu hơn cho khách hàng.

Những bình trà đá miễn phí xuất hiện trên các tuyến đường, mang đến sự giải khát và tiết kiệm chi phí cho người lao động.

Gầm cầu vượt, chân cầu Ba Son hay hàng cây xanh trên đường Hoàng Sa trở thành điểm dừng chân lý tưởng vào giờ cao điểm.

Tại bệnh viện Nhi đồng 1, số lượng trẻ nhỏ nhập viện do nắng nóng tăng cao, khiến phụ huynh cũng mệt mỏi khi phải ra vào bệnh viện trong thời tiết khắc nghiệt này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 1/4, khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

Tình trạng này kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt còn có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.