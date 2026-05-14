Người đàn ông tử vong nghi rơi từ trụ phát sóng viễn thông ở Lâm Đồng

Ngày 14/5, lực lượng chức năng phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi rơi từ cột phát sóng viễn thông xuống đất.

Người dân phát hiện nạn nhân nằm bất động trên nền đất, nghi rơi từ trạm phát sóng (Ảnh: Phạm Duy).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn ở chân trạm phát sóng viễn thông trên đường Hàn Mặc Tử, phường Phú Thủy, nên đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện người đàn ông nằm bất động trên nền đất, cạnh chân cột trụ phát sóng.

Tại hiện trường, trên người nạn nhân còn đeo dây đai an toàn, nghi rơi từ trên cột ăng ten viễn thông xuống đất.

Người dân sau đó gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, người này đã tử vong.