Người dân đào bới cát tìm nạn nhân bị xe chở vật liệu lật vùi lấp

Tối 20/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải chở cát đè trúng một người dân.

Người dân cào xới cát để tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 16h cùng ngày, xe tải chở cát lưu thông trên tuyến đường qua xã Ea Phê (Đắk Lắk), gần khu vực đập Krông Búk Hạ. Khi đến đoạn qua buôn Puăn B, do trời mưa khiến mặt đường trơn trượt, chiếc xe bất ngờ lật nghiêng sang bên phải. Cát từ thùng xe đổ ập xuống, vùi lấp một người đàn ông đang lưu thông trên đường.

Trước vụ việc, hàng chục người dân vội chạy đến, dùng tay và cuốc liên tục cào xới đống cát để tìm kiếm nạn nhân. Sau một thời gian nỗ lực cứu hộ, người đàn ông được đưa ra ngoài và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Theo một số nhân chứng, người đàn ông đang trên đường di chuyển đến cửa hàng tạp hóa để đổi nước lọc về uống thì gặp nạn.