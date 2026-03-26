Hiện trường ám ảnh ô tô con bị xe chở đất đè bẹp dúm, 2 phụ nữ bị vùi lấp

Chiều 26/3, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xảy ra khoảng 7h30 cùng ngày trên quốc lộ 12B, đoạn qua địa bàn xã Lạc Sơn, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân tử vong gồm chị N.T.T.H. (SN 1979, điều khiển ô tô con) và chị B.T.C. (SN 1986, điều khiển xe máy), cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ, đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Vụ tai nạn khiến người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 26/3, tài xế Trần Văn Khoa (SN 1982) điều khiển xe tải BKS 35C-111.72, chở đất lưu thông hướng xã Lạc Sơn đi xã Yên Thuỷ (Phú Thọ). Khi đến địa phận Lâm Hóa, xã Lạc Sơn (trên quốc lộ 12B), chiếc xe bất ngờ bị lật nghiêng.

Khi chiếc xe lật nghiêng đổ xuống đường đã đè trúng ô tô con BKS 30A - 233.xx do chị N.T.T.H. điều khiển và xe máy do chị B.T.C. điều khiển. Xe máy và ô tô và hai nạn nhân bị một phần thùng xe tải và lượng đất lớn trên thùng xe đè bẹp.

Trong ảnh: Chiếc ô tô con bẹp dúm, biến dạng, bị đất chôn vùi.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ được huy động đến hiện trường đào bới đất, cứu hộ các nạn nhân, đưa hai phương tiện ra ngoài.

Nhiều xe cẩu hạng nặng, máy xúc cũng được huy động đến hiện trường để nâng phần đầu và thùng xe tải lên. Lúc này, lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận được các nạn nhân. Tuy nhiên cả hai đều đã tử vong.

Các nạn nhân xấu số được tìm thấy trong đống đất, nằm bẹp cùng với ô tô và xe máy. Chứng kiến sự việc, ai nấy đều bàng hoàng xót xa. Chiều 26/3, hiện trường vụ tai nạn đã được dọn dẹp xong, các phương tiện giao thông qua lại bình thường.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

