Nhiều ô tô bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Khuya 19/4, trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng từ TPHCM đi Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông (dự án chưa thông xe) khiến 1 ô tô hư hỏng nặng, 4 người bị thương. Tại thời điểm đó, ô tô lưu thông theo hướng TPHCM đi Đồng Nai đã tông vào khối bê tông chắn ngang giữa đường tại đoạn giáp ranh phường Phú Mỹ (TPHCM) và xã Phước Thái (Đồng Nai).

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2) cho biết, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai vẫn đang thi công nên phải mở một số đoạn để xe chở vật tư ra vào, khiến phương tiện bên ngoài đi theo. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát, không để xe đi vào công trường khi chưa đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khuya 19/4 (Ảnh: CTV).

Theo Ban Quản lý dự án 85, việc người dân lái ô tô, xe máy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM trong lúc các nhà thầu đang thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các xe chủ yếu đi qua những vị trí rào chắn tạm, lối mở phục vụ thi công hoặc đường dân sinh đấu nối để tránh các tuyến quốc lộ đông xe.

Theo ghi nhận, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng từ TPHCM lên Đồng Nai thường xuyên có ô tô lưu thông do dự án thành phần 3 cơ bản hoàn thành. Tại đoạn qua xã Phước Thái (Đồng Nai), nhiều xe máy, ô tô chạy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ cao, rất nguy hiểm. Đây là đoạn đường đang được thi công gấp rút, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

Theo anh Phan Văn Hóa (công nhân thi công cao tốc dự án Thành phần 2), đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục còn lại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tình trạng tài xế tự ý lái xe vào cao tốc diễn ra khá thường xuyên, do một số đoạn tuyến đã hoàn thiện, khiến người dân nhầm tưởng được phép lưu thông.

Ô tô chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dù dự án chưa thông xe (Ảnh: Hoàng Bình).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua TPHCM dài khoảng 19,5km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km. Dự án được chia thành ba dự án thành phần do TPHCM, Đồng Nai và Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.