Chỉ ô tô dưới 9 chỗ được chạy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước lễ 30/4

Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/4, đoạn tuyến chính từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác tạm. Tuy nhiên, do dự án Thành phần 1 chưa hoàn thành và đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành đang thi công mở rộng, việc tổ chức kết nối giao thông vào cao tốc gặp nhiều hạn chế.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn xã Long Thành, Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Hiện tại, phương án khả thi duy nhất là tổ chức cho ô tô ra vào cao tốc theo hướng đường Bưng Môn (tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Phương án này đã được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai giao nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đường Bưng Môn có mặt cắt hẹp, chỉ khoảng 9m, không có lề đường, dân cư hai bên đông đúc, lại nằm gần chợ Long An, khu tái định cư và nhiều trường học. Đây cũng là trục kết nối vào Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn nên lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải nặng, thường xuyên ở mức cao.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan thống nhất trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc theo hướng kết nối này nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Để phục vụ khai thác tạm, Ban Quản lý dự án 85 đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường Bưng Môn, đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Dù vậy, các cơ quan chuyên môn nhận định việc sử dụng đường Bưng Môn làm tuyến kết nối chính có thể khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông nếu thiếu sự điều tiết kịp thời. Trước tình hình này, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ lộ trình tiếp cận cao tốc từ quốc lộ 51.

Hướng phương tiện đi từ trung tâm TPHCM rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua đường Bưng Môn (Đồ họa: Ngọc Tân).

Đồng thời đề nghị lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực đường Bưng Môn và các tuyến đường gom, đặc biệt trong giờ cao điểm và các dịp lễ.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bước vào giai đoạn khai thác tạm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có tổng chiều dài 43,7km. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 16km. Dự án thành phần 2 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 18,2km. Dự án thành phần 3 (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe dự án thành phần 2 và 3 vào ngày 31/3. Tuy nhiên, khó khăn trong việc đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khiến kế hoạch này phải lùi lại.