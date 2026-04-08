Nắng nóng hơn 40 độ C, mặt đường "hóa" vũng nước ảo ảnh

Hà Tĩnh những ngày qua có nắng nóng gay gắt, trong ngày 8/4, nhiều nơi tại địa phương này ghi nhận nhiệt độ hơn 40 độ C.

Trên vỉa hè nhiều tuyến phố ở phường Thành Sen như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Tự, các tài xế dùng bạt, chăn và cả bìa carton để che nắng cho phương tiện.

Tại công trường xây dựng ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh nhóm công nhân đeo găng tay, che kín mặt để thi công.

Anh Hùng (SN 1987, trú tại xã Cẩm Hưng) cho biết nắng nóng oi bức đầu mùa khiến người lao động vã mồ hôi. "Khi có dấu hiệu xuống sức, chúng tôi phải nghỉ giải lao để đảm bảo sức khỏe rồi mới tiếp tục làm việc", anh nói.

Ông Trọng (55 tuổi, trú xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng vợ ra đồng để cắt cỏ làm thức ăn cho gia súc. Làm việc giữa trưa nắng gắt, họ mang theo nước để bổ sung, giải khát liên tục.

Khi điều khiển xe máy trên đường, nữ tài xế không chỉ đeo kính râm, bịt kín mặt mà còn dùng cả tấm vải che chắn cơ thể để bảo vệ làn da và giữ gìn sức khỏe.

Nhóm học sinh tại xã Cẩm Xuyên chủ động trang bị áo chống nắng để mặc sau khi tan trường.

Vào khoảng hơn 12h ngày 8/4, trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) xuất hiện hiện tượng ảo ảnh. Nguyên nhân bởi sự chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp không khí sát mặt đường và phía trên. Lớp không khí nóng làm ánh sáng bị khúc xạ, tạo cảm giác như có vũng nước phía trước.

Tại vòng xuyến quốc lộ 1 giao với các tuyến Phan Đình Phùng và Hàm Nghi (phường Thành Sen), vào thời điểm giữa trưa, lượng phương tiện lưu thông thưa thớt, chỉ còn lác đác vài xe qua lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày 8-9/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.