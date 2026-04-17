Mưa đá, dông lốc ở Lào Cai khiến 4 người bị thương, 1.044 nhà hư hỏng

Chiều 17/4, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, từ đêm 15/4 đến rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ.

Thiên tai gây ảnh hưởng tại các xã, phường: Bắc Hà, Mường Khương, Cao Sơn, Bản Liền, Bản Lầu, Cốc Lầu, Bảo Nhai, Xuân Quang, Nghĩa Đô, Thượng Hà, Bảo Yên, Phúc Khánh, Lùng Phình, Khánh Yên.

Mưa đá xuất hiện tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có những viên đá kích thước rất lớn (Ảnh: LaoCai.gov.vn).

Mưa dông, lốc, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng trên phạm vi tương đối rộng gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, trường học, công trình công cộng, hệ thống điện và một số tài sản khác tại nhiều địa phương.

Cụ thể, 4 người bị thương, 1.044 nhà bị ảnh hưởng (một nhà sập hoàn toàn, 262 nhà bị tốc mái và 781 nhà bị hư hỏng mái); gần 86ha diện tích ngô, rau màu và 374ha diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; gần 500 con gia cầm bị chết.

5 điểm trường ở Lào Cai bị ảnh hưởng; 2 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng; 5 cột điện bị gãy đổ...

Ngoài ra, tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai có 6 nhà lưới với diện tích khoảng 2.000m2, hơn 4,6ha cây đầu dòng (cá thể cây trồng tốt nhất) và 15 vạn cây giống đã ghép bị ảnh hưởng.

Một số công trình công cộng, di tích ở tỉnh này cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng do cây đổ và mưa dông. Sét đánh làm hỏng 2 xe máy của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai ước giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 35 tỷ đồng. Cơ quan này kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Mưa đá xảy ra tại xã Bắc Hà và xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai được người dân ghi lại (Ảnh: LaoCai.gov.vn).

Thái Nguyên có một người chết do cây đổ vào người

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho thấy, chiều tối 15/4 và rạng sáng 16/4 một số địa phương khu vực phía Bắc của tỉnh có mưa nhỏ, mưa vừa và dông. Rạng sáng 17/4, khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa dông tại một số địa phương kèm gió lốc.

Thiên tai khiến 6 nhà bị tốc mái và 1,6ha ngô bị đổ (xã Nam Cường). Bà P.T.S., trú ở xã Đại Phúc, tử vong do bị cây đổ vào người.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiên tai, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên đối với gia đình có người chết.

Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể xã Đại Phúc tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người chết do thiên tai 12,5 triệu đồng.

Các xã, phường ở Thái Nguyên đang chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra, hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp ổn định cuộc sống.