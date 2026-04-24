Một số dự án APEC thi công cầm chừng vì thiếu công nhân, vướng mặt bằng

Chỉ còn hơn một năm rưỡi trước thềm Hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào quý III/2027, Phú Quốc đang gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông và năng lượng then chốt trên đảo đang đối mặt với tình trạng thi công cầm chừng do thiếu hụt nhân lực và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bất chấp điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nhiều công trường ở Phú Quốc thiếu công nhân làm ảnh hưởng tiến độ (Ảnh: Hoàng Duật).

Trục giao thông trọng điểm ĐT.975: Thiếu nhân công, chậm tiến độ

Tuyến ĐT.975, huyết mạch kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC tại An Thới, đang trong tình trạng thi công cầm chừng. Dự án dài gần 18km, quy mô 10 làn xe, nền đường rộng 62m, bao gồm mở rộng 4 cầu và 8 nút giao trọng điểm, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Thay vì không khí làm việc 3 ca, 4 kíp liên tục 24/7, toàn dự án hiện chỉ duy trì ở mức 1,5 kíp do thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Ông Hoàng Hương Sơn, Chỉ huy trưởng nhà thầu An Phát, chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Chúng tôi đang thiếu hụt hơn 100 công nhân nên không thể chia ca kíp như dự kiến. Hiện tại, anh em chỉ có thể duy trì 1,5 ca và cố gắng tăng ca thêm 1-2 giờ/ngày để bù đắp".

Môi trường làm việc trên đảo đòi hỏi thể lực cao và khả năng thích nghi với thời tiết biển khắc nghiệt, khiến nhiều lao động chỉ lựa chọn hình thức làm việc thời vụ thay vì gắn bó lâu dài (Ảnh: Hoàng Duật).

Dù thời tiết thuận lợi và chế độ lương thưởng, trợ cấp được đảm bảo, việc tuyển dụng lao động vẫn gặp khó khăn. Trước đó, dự án này cũng từng bị giãn tiến độ do thiếu hụt nhiên liệu.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, tổng mức đầu tư hơn 877 tỷ đồng, nhằm đảm bảo nguồn điện cho hội nghị. Ông Đặng Xuân Minh, Chỉ huy phó nhà thầu AIT, cho biết công trình đã hoàn thành 50 móng trụ và đang triển khai lắp dựng 48 trụ, nhưng mặt bằng còn lại vẫn chờ bàn giao.

Để thu hút lao động, nhiều nhà thầu đã đưa ra các chính sách ưu đãi như mức lương cao hơn đất liền 20-30% và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở.

Anh Trang Giang Châu (41 tuổi, Rạch Giá), công nhân tại dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, có thu nhập bình quân 500.000 đồng/ngày (không tăng ca), tương đương 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, anh Châu cũng thừa nhận môi trường làm việc khắc nghiệt trên đảo khiến nhiều lao động chỉ chọn làm thời vụ.

Để thu hút lao động, nhiều chủ đầu tư ưu tiên quyền lợi của công nhân, họ được khám chữa bệnh, cắt tóc miễn phí, lo cơm,... khi làm việc xa nhà (Ảnh: HK).

Nỗ lực giải phóng mặt bằng và tái định cư

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND đặc khu Phú Quốc đang tích cực đẩy nhanh tiến độ tại các khu tái định cư.

Khu tái định cư An Thới (24ha) đã bàn giao hơn 20ha. Khu tái định cư Hàm Ninh (gần 103ha) đang khẩn trương triển khai để bố trí chỗ ở cho hơn 5.000 hộ dân, đã bàn giao 72%, còn vướng gần 30ha. Khu tái định cư Hồ Suối Lớn (25ha) còn vướng khoảng 15ha. Khu tái định cư Cửa Cạn (hơn 98ha, trong đó 96,4ha đất rừng) đã được Vườn quốc gia Phú Quốc bàn giao hơn 82ha, còn vướng gần 14ha.

Chính quyền địa phương đã sửa chữa hơn 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lớn để bố trí tạm cư. Đồng thời, UBND đặc khu phối hợp với Vườn quốc gia Phú Quốc tổ chức đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng và kiến nghị UBND tỉnh An Giang xem xét các phương án bồi thường thỏa đáng cho các trường hợp sử dụng đất lâu đời.

Đối với các trường hợp đất có nhiều chủ đồng sở hữu dẫn đến tranh chấp, địa phương vẫn tiến hành thu hồi để đảm bảo tiến độ dự án, sau đó sẽ xác định chính xác người sở hữu và đền bù phù hợp.