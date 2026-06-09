Một phường ở TPHCM sửa nhà, mở lớp học miễn phí cho người dân

Ngày 9/6, đại diện phường Linh Xuân cho biết, địa phương vừa triển khai chương trình 365 việc tốt vì Nhân dân, hướng tới chào mừng kỷ niệm một năm Ngày thành lập phường Linh Xuân mới và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, chương trình được thực hiện từ ngày 1/6 đến 1/7, với 5 nhóm nội dung, gồm: An sinh xã hội; môi trường và mỹ quan đô thị; quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính; văn hóa, thể dục thể thao.

Phường Linh Xuân ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường (Ảnh: Điệp Đoàn).

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, phường đẩy mạnh các hoạt động chăm lo hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi và công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, địa phương vận động nguồn lực để sửa chữa nhà ở, trao học bổng và hỗ trợ các trường hợp cần giúp đỡ.

Trong lĩnh vực môi trường và mỹ quan đô thị, phường tập trung xử lý các điểm tồn đọng rác thải, chuyển hóa thành mảng xanh hoặc sân chơi dành cho thiếu nhi; tổ chức trồng cây xanh, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và xây dựng các tuyến đường, hẻm dân cư sạch - xanh, rực rỡ cờ Tổ quốc.

Đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và ma túy, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân. Phường cũng vận động lắp đặt camera giám sát tại các tuyến hẻm, nhân rộng các mô hình tự quản nhằm giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư.

Phường Linh Xuân ra quân xử lý các điểm tồn đọng rác thải (Ảnh: Điệp Đoàn).

Trong cải cách hành chính, phường triển khai các hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật; hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng và ứng dụng số trong quá trình thực hiện dịch vụ công.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và thể thao cũng được tổ chức trong dịp hè như mở lớp học miễn phí cho học sinh, dạy tiếng Anh giao tiếp, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng sơ cứu và kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Trước đó, phường Linh Xuân đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và khởi công công trình “Công viên Muôn sắc hoa”.

Bà Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Linh Xuân phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: Điệp Đoàn).

Bà Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Linh Xuân, đề nghị các đơn vị đẩy mạnh phong trào với phương châm “Mỗi người dân là một công dân xanh - Mỗi gia đình là một không gian xanh - Mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh”.

Theo đại diện phường Linh Xuân, chương trình không chỉ hướng đến việc thực hiện các công trình, phần việc cụ thể phục vụ người dân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.